Fino alla fine come Il primo discorso del Re e il messaggio a Harry e Meghan

(Di venerdì 9 settembre 2022) “Ripeto la promessa della Regina: al vostro servizioalle”. E cita William e Kate ed. Carlo III prende scettro e corona da Elisabetta II e si impegna a regnare nel segno della continuità: devotolo è stata Elizabeth. Nelda Re, in gran parte un tributomadre, Carlo III, commosso e provato, ha dichiarato: “Vi parlo con sentimenti di profondo dolore. Tutti noi siamo addolorati da questa scomparsa. Per tutta la sua vita, Sua Maestà la Regina, la mia amata madre, è stata un'ispirazione e un esempio per me e per tutta la mia famiglia, noi le dobbiamo un debito gigantesco. La sua dedizione e devozionesovrana non ha mai vacillato, attraverso tempi di cambiamento e progresso, anche se ...