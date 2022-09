F1 GP Italia Monza, Russell: “Tanto lavoro da fare, dobbiamo convivere con problemi” (Di venerdì 9 settembre 2022) “dobbiamo convivere con i problemi che abbiamo e dobbiamo imparare a gestirli. Nelle prime prove libere sembravamo in linea con Ferrari e Red Bull, poi loro hanno fatto meglio. C’è Tanto lavoro da fare”. Così a Sky il britannico della Mercedes, George Russell, al termine delle seconde prove libere del Gp d’Italia, chiuse con il quinto tempo. Il pilota britannico ha una grande occasione di centrare la prima fila in questo fine settimana visto che il compagno di squadra Lewis Hamilton partirà dal fondo della griglia insieme a Carlos Sainz e Sergio Perez. Inoltre Max Verstappen avrà cinque posizioni di penalità. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) “con iche abbiamo eimparare a gestirli. Nelle prime prove libere sembravamo in linea con Ferrari e Red Bull, poi loro hanno fatto meglio. C’èda”. Così a Sky il britannico della Mercedes, George, al termine delle seconde prove libere del Gp d’, chiuse con il quinto tempo. Il pilota britannico ha una grande occasione di centrare la prima fila in questo fine settimana visto che il compagno di squadra Lewis Hamilton partirà dal fondo della griglia insieme a Carlos Sainz e Sergio Perez. Inoltre Max Verstappen avrà cinque posizioni di penalità. SportFace.

