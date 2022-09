Elodie, con quel top fa sognare i fan | Che curve (Di venerdì 9 settembre 2022) Ai fan di Elodie non sono sfuggite le immagino recenti che hanno coinvolto la loro beniamina: avete visto il top che ha indossato? Guardate che curve meravigliose. La star di Amici non smette mai di avere gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta tutta l’attenzione è rivolta a ciò che la giovane ha L'articolo Elodie, con quel top fa sognare i fan Che curve chemusica.it. Leggi su chemusica (Di venerdì 9 settembre 2022) Ai fan dinon sono sfuggite le immagino recenti che hanno coinvolto la loro beniamina: avete visto il top che ha indossato? Guardate chemeravigliose. La star di Amici non smette mai di avere gli occhi puntati su di sé. Ancora una volta tutta l’attenzione è rivolta a ciò che la giovane ha L'articolo, contop fai fan Chechemusica.it.

IlContiAndrea : #Elodie “A Milano ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza.… - GiuseppeP1972 : RT @LeonardoPanetta: Ho appena sentito, per la prima volta, una canzone di Elodie. Se basta un pezzo come “Tribale” per il via libera a pal… - PaoloBaglini : RT @LeonardoPanetta: Ho appena sentito, per la prima volta, una canzone di Elodie. Se basta un pezzo come “Tribale” per il via libera a pal… - GiulioIvano : RT @LeonardoPanetta: Ho appena sentito, per la prima volta, una canzone di Elodie. Se basta un pezzo come “Tribale” per il via libera a pal… - Biagiothai : RT @LeonardoPanetta: Ho appena sentito, per la prima volta, una canzone di Elodie. Se basta un pezzo come “Tribale” per il via libera a pal… -