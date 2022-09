È ancora presto per il funerale della cravatta, nonostante la “casualization” della moda (Di venerdì 9 settembre 2022) Se non avete ancora ascoltato “La teoria della moda”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, cliccate qui. All’ultimo G7 in Bavaria a fine giugno, è stata la grande assente nella foto ufficiale, causando titoli e strilli che ne decretavano la dipartita finale, la morte dell’ultimo baluardo di decenza formale, la fine della civiltà così come l’abbiamo sempre immaginata. Di chi parliamo? della “Signora cravatta”, che nessuno dei leader del mondo libero, da Boris Johnson a Draghi passando per Macron, indossava. Un’affermazione, quella relativa alla sua scomparsa, un po’ troppo frettolosa, e che fa scaturire due domande, ugualmente legittime: il fatto che alcuni tra i politici più importanti ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 settembre 2022) Se non aveteascoltato “La teoria”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, cliccate qui. All’ultimo G7 in Bavaria a fine giugno, è stata la grande assente nella foto ufficiale, causando titoli e strilli che ne decretavano la dipartita finale, la morte dell’ultimo baluardo di decenza formale, la fineciviltà così come l’abbiamo sempre immaginata. Di chi parliamo?“Signora”, che nessuno dei leader del mondo libero, da Boris Johnson a Draghi passando per Macron, indossava. Un’affermazione, quella relativa alla sua scomparsa, un po’ troppo frettolosa, e che fa scaturire due domande, ugualmente legittime: il fatto che alcuni tra i politici più importanti ...

ContadinodelReg : @LaPugile Ma non è ancora un po presto, per sti pensieri? - xVasHappenin1D_ : @indierockrecord Ahhhhh si ahahahahah. Vabbe io ancora devo metterci piede a Londra. Ho firmato il contratto ieri.… - patriziadegioia : RT @Dashamayer14: Voglio tornare a casa, ragazzi, probabilmente ancora è presto e probabilmente non sono pronta a vedere quella Ucraina cos… - kaiparkerFR : stavo per dire che è successo un miracolo dato che reg è ancora vivo a quest'ora ma mi sa che stavo per parlare troppo presto - giadar582 : Io spero solo che nonostante tutto lui sappia che ha tante persone che gli vogliono bene e che siamo anche più di q… -