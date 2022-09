Caro bollette, il piano di Berlusconi per fermare la "tempesta perfetta" (Di venerdì 9 settembre 2022) Quella del Caro energia è una tempesta da fermare subito, perché ogni bolletta che arriva nelle case e nelle aziende può essere il dramma. «La cosa fondamentale è intervenire subito. Se si può farlo evitando uno scostamento di bilancio naturalmente è molto meglio - ha detto Silvio il leader di Forza Italia in una intervista a Il Giornale - Esistono altre strade possibili, per esempio un fondo per il finanziamento ultra-agevolato e garantito dallo Stato alle aziende distributrici di energia che si impegnino a limitare gli aumenti. Però lo ripeto, i tempi sono l'essenziale. Ogni bolletta che arriva ad una famiglia o ad un'impresa può scatenare un autentico dramma. La chiusura di un'azienda, la perdita di posti di lavoro, famiglie che non sanno più se pagare la bolletta o fare la spesa. Si rischia una nuova recessione, accompagnata in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Quella delenergia è unadasubito, perché ogni bolletta che arriva nelle case e nelle aziende può essere il dramma. «La cosa fondamentale è intervenire subito. Se si può farlo evitando uno scostamento di bilancio naturalmente è molto meglio - ha detto Silvio il leader di Forza Italia in una intervista a Il Giornale - Esistono altre strade possibili, per esempio un fondo per il finanziamento ultra-agevolato e garantito dallo Stato alle aziende distributrici di energia che si impegnino a limitare gli aumenti. Però lo ripeto, i tempi sono l'essenziale. Ogni bolletta che arriva ad una famiglia o ad un'impresa può scatenare un autentico dramma. La chiusura di un'azienda, la perdita di posti di lavoro, famiglie che non sanno più se pagare la bolletta o fare la spesa. Si rischia una nuova recessione, accompagnata in ...

