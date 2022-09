Ballando con le Stelle | Alta tensione dietro le quinte: preso in giro davanti a tutti (Di venerdì 9 settembre 2022) Primi guai dietro le quinte di Ballando con le Stelle per la conduttrice Milly Carlucci: affronto vergognoso davanti a tutti La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci (Foto ANSA)Il prossimo 8 ottobre prenderà il via una nuova edizione di Ballando con le Stelle nella prima serata di Rai 1. Una nuova stagione intensa e ricca di colpi di scena grazie anche alle decisioni della conduttrice Milly Carlucci. Tra queste senza dubbio ci sono i nomi dello chef Lorenzo Biagiarelli e l’attore Enrico Montesano. Il primo ha suscitato grande scalpore per la sua storia d’amore con Selvaggia Lucarelli: la giornalista è infatti parte integrante della giuria del programma stesso. La scelta dell’attore ha invece scatenato ... Leggi su direttanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Primi guailedicon leper la conduttrice Milly Carlucci: affronto vergognosoLa conduttrice dicon le, Milly Carlucci (Foto ANSA)Il prossimo 8 ottobre prenderà il via una nuova edizione dicon lenella prima serata di Rai 1. Una nuova stagione intensa e ricca di colpi di scena grazie anche alle decisioni della conduttrice Milly Carlucci. Tra queste senza dubbio ci sono i nomi dello chef Lorenzo Biagiarelli e l’attore Enrico Montesano. Il primo ha suscitato grande scalpore per la sua storia d’amore con Selvaggia Lucarelli: la giornalista è infatti parte integrante della giuria del programma stesso. La scelta dell’attore ha invece scatenato ...

