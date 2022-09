Alessia Gazzola torna in libreria con “La Costanza è un’eccezione” (Di venerdì 9 settembre 2022) Alessia Gazzola torna in libreria con il terzo volume della serie dedicata a Costanza Macallè, la cui storia parla alle nuove generazioni riflettendone gioie, dolori e difficoltà all’apparenza insormontabili. Il terzo volume si intitola La Costanza è un’eccezione. Alessia Gazzola aveva già promesso ai suoi fan un seguito delle avventure di Costanza Macallè, una nuova serie che prende le distanze dalla fama e il fascino de L’Allieva per raccontare di una nuova avventura al femminile. Il nuovo volume si intitola La Costanza è un’eccezione ed è arrivato in libreria a fine agosto con il supporto della casa editrice Longanesi, che da anni cura tutti i suoi volumi. Crediti: ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 settembre 2022)incon il terzo volume della serie dedicata aMacallè, la cui storia parla alle nuove generazioni riflettendone gioie, dolori e difficoltà all’apparenza insormontabili. Il terzo volume si intitola Laaveva già promesso ai suoi fan un seguito delle avventure diMacallè, una nuova serie che prende le distanze dalla fama e il fascino de L’Allieva per raccontare di una nuova avventura al femminile. Il nuovo volume si intitola Laed è arrivato ina fine agosto con il supporto della casa editrice Longanesi, che da anni cura tutti i suoi volumi. Crediti: ...

