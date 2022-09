Alessandro suicida a 13 anni, una tragedia che ci appartiene: per alcuni teenager la vita e la morte è la stessa cosa (Di venerdì 9 settembre 2022) Alessandro non c'è più ed aveva solo tredici anni. E' nel silenzio che si invade degli spazi, dopo il funerale, dopo gli applausi, i palloncini che volano in cielo, dopo il diradarsi della folla ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022)non c'è più ed aveva solo tredici. E' nel silenzio che si invade degli spazi, dopo il funerale, dopo gli applausi, i palloncini che volano in cielo, dopo il diradarsi della folla ...

