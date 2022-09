Al via il percorso formativo gratuito, “Esperto in social media e digital marketing” (Di venerdì 9 settembre 2022) Per 20 giovani disoccupati, candidature entro il 19 settembre Finanziato da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito del progetto PID – Punto Impresa digitale e realizzato da Formaper, il percorso formativo gratuito si propone di formare una figura professionale completa e aggiornata, quella del “digital marketing manager ed Esperto di social media per l’azienda”, che conosce ed utilizza tutti gli strumenti di marketing digitale e i social network, sa valutare le potenzialità e limiti di ognuno, interpreta i bisogni delle aziende a cui si rivolge e li traduce in piani d’azione mirati, monitorati nei risultati e che ottimizzano tempi e costi. Informazioni e ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 9 settembre 2022) Per 20 giovani disoccupati, candidature entro il 19 settembre Finanziato da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito del progetto PID – Punto Impresae e realizzato da Formaper, ilsi propone di formare una figura professionale completa e aggiornata, quella del “manager eddiper l’azienda”, che conosce ed utilizza tutti gli strumenti die e inetwork, sa valutare le potenzialità e limiti di ognuno, interpreta i bisogni delle aziende a cui si rivolge e li traduce in piani d’azione mirati, monitorati nei risultati e che ottimizzano tempi e costi. Informazioni e ...

