Al via 3° festa nazionale Aepi | ospiti ministri e leader di partito

(Adnkronos) – Made in Italy, Pnrr, lavoro e welfare, riforme, fiscalità e pubblica amministrazione. Oltre 15 tra tavole rotonde, talk show e interviste, e decine di ospiti nella 3° festa nazionale di Aepi, in programma nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2022, a Labro, in provincia di Rieti. Dopo la grande attenzione registrata lo scorso anno, la Confederazione Aepi – Associazioni Europee di Professionisti e Imprese – torna a chiamare a raccolta istituzioni, enti e mondo economico per un ampio confronto sul futuro del Paese, anche in vista delle imminenti elezioni politiche. Aepi rappresenta, infatti, oltre 500mila imprese e 15mila professionisti intersettoriali e, in questi anni, si è distinta particolarmente per un'attenzione e un impegno legato ad internazionalizzazione e Made in ...

