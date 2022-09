Addio a Elisabetta II. Il primo discorso di Carlo:?«La mia amata madre fonte di ispirazione» (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo 70 anni di regno muore nella residenza di Balmoral la sovrana britannica. Folla a Buckingham Palace, si moltiplicano le dichiarazioni di cordoglio. I funerali il 19 settembre Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo 70 anni di regno muore nella residenza di Balmoral la sovrana britannica. Folla a Buckingham Palace, si moltiplicano le dichiarazioni di cordoglio. I funerali il 19 settembre

fanpage : Addio, maestà #QueenElizabeth #QueenElizabeth - Corriere : ?? Addio alla regina Elisabetta: la sovrana britannica si è spenta oggi a 96 anni. 'Ha regnato su due secoli: e ha i… - Agenzia_Ansa : Addio alla regina Elisabetta, sipario su un'epoca lunga 70 anni. Da Churchill alla Brexit, ha regnato attraverso du… - RaffaeleRaimon2 : RT @MirandaFelli: Un pensiero per Elisabetta, non potevo proprio ignorare?? Addio all'ultima Regina, - IOdonna : Da Rania di Giordania ai reali svedesi, spagnoli, olandesi: l’addio royal a The Queen -