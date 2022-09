VIDEO | BOLOGNA | SCELTO IL SOSTITUTO DI MIHAJLOVIC

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 8 settembre 2022) Terminato il capitolo Sinisa, è tempo di accelerare e trovare l’uomo giusto per la panchina del. Il tecnico serbo ha salutato con una lettera commovente pubblicata sulla Gazzetta dello Sport, in cui ringrazia tutta la città per l’affetto e il sostegno ricevuto anche durante gli anni della malattia, ma ha anche manifestato il disappunto per l’esonero. Come è emerso nella giornata di ieri, il preera De Zerbi, che però ha rifiutato anche in segno di rispetto verso. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Claudio Ranieri, ma la dirigenza rossoblu sembra aver ormai maturato la decisione finale: con ogni probabilità sarà Thiago Motta il prossimo a sedere sulla panchina del. In questo momento la squadra è nelle mani di Vigiani, allenatore della Primavera ma, ...