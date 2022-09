Test per entrare a medicina, tutte le domande: voi sapreste rispondere? (Di giovedì 8 settembre 2022) Come ogni anno ci sono polemiche per i Test di ingresso alle facoltà a numero chiuso come medicina e odontoiatria. Queste sono le domande proposte dalla logica alla biologia Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) Come ogni anno ci sono polemiche per idi ingresso alle facoltà a numero chiuso comee odontoiatria. Queste sono leproposte dalla logica alla biologia

matteosalvinimi : Al via oggi il test di Medicina per ben 65mila studenti e studentesse. Posti disponibili? Solo 15mila. La Lega lo… - matteosalvinimi : Chi sceglie la Lega, sceglie di togliere test di ingresso e numero chiuso per entrare a Medicina.… - GuidoDeMartini : ???? I COLPI DI GENIO ???? Test di ammissione per medicina Partecipanti: 65mila Posti disponibili: 15mila QUANDO la fin… - sonoilgrinch : @nefrolitiasi Io il primo anno per l’ansia non firmai e venni esclusa dalla graduatoria. Non credo sia una cosa cos… - Lacatenaz : @andreatrami @matteosalvinimi obbligo di test per entrare in Parlamento?? -