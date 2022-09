Superbike, orari GP Francia 2022, programmazione TV8 e Sky. La guida completa del week-end (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo un mese di agosto in totale assenza di gare, torna finalmente la Superbike in questo weekend (da domani venerdì 9 settembre a domenica 11) con il settimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Francia 2022. Dopo l’ultimo GP svolto in Repubblica Ceca lo scorso 31 luglio, è arrivato adesso il momento per i piloti di tornare a gareggiare in pista, in questo caso sullo splendido circuito di Nevers Magny-Cours che promette, come di consueto, uno spettacolo tutto da seguire. Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Alvaro Bautista saranno con ogni probabilità protagonisti di tutto il weekend in Francia, pronti a sfidarsi in pista per la gioia di tutti gli appassionati, sinora mai delusi da quanto accaduto nei singoli GP. MotoGP, Test Misano 2022: Fabio Quartararo ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo un mese di agosto in totale assenza di gare, torna finalmente lain questoend (da domani venerdì 9 settembre a domenica 11) con il settimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di. Dopo l’ultimo GP svolto in Repubblica Ceca lo scorso 31 luglio, è arrivato adesso il momento per i piloti di tornare a gareggiare in pista, in questo caso sullo splendido circuito di Nevers Magny-Cours che promette, come di consueto, uno spettacolo tutto da seguire. Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Alvaro Bautista saranno con ogni probabilità protagonisti di tutto ilend in, pronti a sfidarsi in pista per la gioia di tutti gli appassionati, sinora mai delusi da quanto accaduto nei singoli GP. MotoGP, Test Misano: Fabio Quartararo ...

