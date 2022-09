Sparatoria e inseguimenti a Ostia nella notte | paura sul litorale ma è solo un film VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 settembre 2022) Gli spari, poi la folle fuga e l’inseguimento. E quel tam tam sui social: c’è chi ha pensato al peggio, chi invece era già a conoscenza che si trattava (solo) di un film., infatti, per qualche giorno si trasformerà in un set: quegli spari erano finti, le persone a terra stavano bene. Nessuna vera rapina, nessun ladro in azione, nessun morto. E per fortuna. Quale film stanno girando aLe auto d’epoca fuori al bar, una persona nascosta dietro la vettura con la pistola in mano. Poi l’agguato, gli spari e le macchine in fuga, a tutta velocità. E quel ‘ciak si gira‘ che ha calmato i residenti: ieri aPonente, infatti, nessuno è rimasto ferito davvero, stavano semplicemente girando le riprese di un film, che andranno avanti fino a venerdì. E, forse, i residenti dovranno fare ...