Secondo il brand marchigiano, Ferragni ha perso i requisiti per essere indipendente, dopo aver preso parte a un progetto retribuito del marchio (Di giovedì 8 settembre 2022) Grandi cambiamenti all'orizzonte per Tod's. Mentre si prepara a dire addio alla Borsa di Milano, forte di una crescita a doppia cifra negli ultimi mesi, il brand marchigiano ha fatto sapere che Chiara Ferragni non è più un membro indipendente del CdA dell'azienda. Il requisito di indipendenza sarebbe venuto meno a causa di una prestazione occasionale retribuita effettuata dall'imprenditrice digitale in collaborazione con il marchio.

