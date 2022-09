Roma, messaggio di Mou a Rui Patricio: la panchina dopo la debacle di Udine (Di giovedì 8 settembre 2022) José Mourinho manda un messaggio a Rui Patricio, che oggi parte dalla panchina contro il Ludogorets: scelta chiara Come riferito da Sky Sport, José Mourinho ha voluto mandare un chiaro messaggio a Rui Patricio. Il portiere è stato infatti escluso da Ludogorets-Roma dopo la brutta prova di Udinese, in cui non è apparso irresistibile sui 4 gol dei friulani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) José Mourinho manda una Rui, che oggi parte dallacontro il Ludogorets: scelta chiara Come riferito da Sky Sport, José Mourinho ha voluto mandare un chiaroa Rui. Il portiere è stato infatti escluso da Ludogorets-la brutta prova dise, in cui non è apparso irresistibile sui 4 gol dei friulani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Messaggio di #Mourinho verso #LudogoretsRoma ?? - RA1NB3RRY : “non aspetto altro che il messaggio dove mi dici il giorno in cui verrai a roma”????? - TG24info : Roma – Dodici vigili del fuoco in udienza dal Papa: 500 chilometri in | - UBrignone : RT @UnipolSai_CRP: ???? 6-9/6-11 2022 ?? Roma, Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri #GruppoUnipol sostiene la mostra “Carlo Alberto Dalla… - MaverickRM : @XVI_16ASR Grande Daniele. Al signore del messaggio ha risposto bene. Troppo facile esse della Roma quando vinci, d… -