Roma, la formazione ufficiale: c'è un ritorno al passato (Di giovedì 8 settembre 2022) Questa sera la Roma debutterà in Europa Legaue, con la sfida contro i bulgari del Ludogorets. Sono state confermate le anticipazioni della vigilia: il Gallo Belotti farà il suo esordio accanto a Dybala e Pellegrini. La Joya ritrova il suo ex compagno di reparto, con cui ha giocato al Torino.Turno di riposo per Abraham. In porta, invece, toccherà per la prima volta in stagione a Mile Svilar. Dybala Belotti formazioni ufficiali La formazione ufficiale: Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Magic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. Alessio Nicolosi

