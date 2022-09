PSV Eindhoven-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali (Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di PSV Eindhoven-Bodo/Glimt, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov, coadiuvato come assistenti dai connazionali Margaritov e Valkov, e dal quarto uomo Gidzhenov. VAR e AVAR saranno rispettivamente i tedeschi Fritz e Dankert. Calcio d’inizio ore 18:45 al Philips Stadion di Eindhoven. Partita molto interessante e dal pronostico incerto quella che andrà di scena questo pomeriggio tra PSV Eindhoven e Bodo/Glimt. Nella passata edizione gli olandesi furono costretti a retrocedere in Conference League classificandosi al terzo posto nel girone. Per la squadra di Ruud van Nistelrooij l’obiettivo principale sarà quello di ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 8 settembre 2022) Riportiamo ledi PSV, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro bulgaro Georgi Kabakov, coadiuvato come assistenti dai connazionali Margaritov e Valkov, e dal quarto uomo Gidzhenov. VAR e AVAR saranno rispettivamente i tedeschi Fritz e Dankert. Calcio d’inizio ore 18:45 al Philips Stadion di. Partita molto interessante e dal pronostico incerto quella che andrà di scena questo pomeriggio tra PSV. Nella passata edizione gli olandesi furono costretti a retrocedere in Conference League classificandosi al terzo posto nel girone. Per la squadra di Ruud van Nistelrooij l’obiettivo principale sarà quello di ...

iosonocance : Invece sono andato ad Eindhoven #PSV - sportli26181512 : Leeds: nuovo assalto a Gakpo del PSV: In vista del prossimo mercato di gennaio Leeds tornerà alla carica per l'atta… - sportli26181512 : Olanda, super rinnovo per la stella del Psv: L'attaccante olandese Cody Gakpo, 23 anni, firmerà un nuovo contratto… - SimoneIndovino : Il #PSV Eindhoven festeggia i 109 anni dalla sua fondazione realizzando 7 gol in casa contro il Volendam. #Gakpo e… -