Psg | Sergio Ramos | “Paredes? Litigi di campo In partita pronti ad uccidere per i compagni”

La sfida di Champions League tra Juventus e Paris Saint-Germain, finita 2-1 in favore dei francesi, ha lasciato alcuni strascichi per quanto accaduto in campo. Il centrale del club parigino Sergio Ramos, infatti, è andato a muso duro contro l'ex di turno Leandro Paredes, reo di aver effettuato un intervento un po' troppo irruento nei confronti di Kylian Mbappé. A gettare acqua sul fuoco è intervenuto lo stesso difensore spagnolo che, attraverso i microfoni di TNT Sports, ha spiegato la situazione: "Sono Litigi che nascono in campo e che lì devono restare perché alla fine ognuno difende i propri interessi. Al fischio finale si stringe la mano all'avversario e finisce tutto. Durante la partita bisogna essere pronti ad uccidere per i compagni".

