Prova di forza della Lazio in Europa League: 4-2 contro il Feyenoord, l'inizio è con il botto

Grandissima prestazione della Lazio nella prima giornata della fase a gironi di Europa League, l'inizio di stagione dei biancocelesti può essere considerato molto importante. La squadra di Maurizio Sarri ha riscattato l'ultima sconfitta casalinga contro il Napoli. La sfida europea si è conclusa con un netto 4-2 contro il Feyenoord, il club olandese non è stato mai in partita. La Lazio si schiera con il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, a centrocampo c'è Cataldi. I primi 28 minuti della Lazio sono devastanti, i padroni di casa trovano il gol in tre occasioni con Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino. L'ex centrocampista dell'Inter è in giornata di grazia, al ...

