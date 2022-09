Operazione London Bridge. Cosa succede dopo la morte di Elisabetta II? (Di giovedì 8 settembre 2022) *Ripubblichiamo questo articolo apparso nel settembre 2021 Molti dei protocolli previsti per la Corona britannica sono diventati noti grazie alla serie “The Crown” di Netflix. Dalle buone maniere all’ora del tè fino alla morte del Primo ministro. Ma che Cosa succederà quando morirà Elisabetta II? Il sito Politico ha svelato tutti i dettagli del protocollo più complesso: l’Operazione London Bridge. Il piano comincia quando il primo ministro britannico comunica il decesso al telefono con la frase “Il ponte di Londra è caduto”, London Bridge is down. Politico ci ha tenuto a sottolineare che Elisabetta II, 95 anni, gode di buona salute, e la pubblicazione dell’articolo approfondito, non vuole suggerire che la sua ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) *Ripubblichiamo questo articolo apparso nel settembre 2021 Molti dei protocolli previsti per la Corona britannica sono diventati noti grazie alla serie “The Crown” di Netflix. Dalle buone maniere all’ora del tè fino alladel Primo ministro. Ma cherà quando moriràII? Il sito Politico ha svelato tutti i dettagli del protocollo più complesso: l’. Il piano comincia quando il primo ministro britannico comunica il decesso al telefono con la frase “Il ponte di Londra è caduto”,is down. Politico ci ha tenuto a sottolineare cheII, 95 anni, gode di buona salute, e la pubblicazione dell’articolo approfondito, non vuole suggerire che la sua ...

