Maltempo | tromba d’aria a Civitavecchia – Video

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilflagella il Centro-Nord. Diverse regioni italiane sono state colpite da grandine, trombee nubifragi portati dalla perturbazione atlantica che dal centro Europa si sta spostando sull’Italia. Al Nord unasi è abbattuta stamane sulla parte veronese del Lago di Garda, nella zona compresa tra Sirmione, Peschiera e Pacengo di Lazise. La Guardia Costiera conferma che non sono stati segnalati danni. Momenti di paura anche sul litorale di, a Nord di Roma, dove unasi è abbattuta intorno alle 9.30 nei pressi della centrale elettrica dell’Enel. Al momento non vengono riportati danni a cose o persone, anche se diversi alberi sono caduti a terra. L'articolo proviene da Italia Sera.

