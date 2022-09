Le eroine del libro “Il bosco e la ghiandaia” incontrano le donne di “Made in Carcere”. (Di giovedì 8 settembre 2022) (Lecce, 8/9/22) - Lecce, 8 settembre 2022. Il 30 e il 31 agosto Sauro Pellerucci, presidente di Pagine Sì! S.p.A. ha incontrato le donne in stato di detenzione presso gli istituti penitenziari di Taranto e di Lecce. La finalità era quella di raccontare l'esperienza della scrittura dell'ultimo romanzo “Il bosco e la ghiandaia” e provare a creare il parallelismo tra il coraggio delle protagoniste del romanzo, in cui le donne agiscono quali padrone del loro destino e le donne, che grazie a Made in Carcere, cercano attraverso il lavoro in Carcere di ritrovare un proprio ruolo, riappropriandosi di un rapporto con se stesse e con il mondo esterno. “Succedere a se stessi è l'imperativo di ciascuno di noi – ha detto Sauro Pellerucci alle detenute dei due ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) (Lecce, 8/9/22) - Lecce, 8 settembre 2022. Il 30 e il 31 agosto Sauro Pellerucci, presidente di Pagine Sì! S.p.A. ha incontrato lein stato di detenzione presso gli istituti penitenziari di Taranto e di Lecce. La finalità era quella di raccontare l'esperienza della scrittura dell'ultimo romanzo “Ile la” e provare a creare il parallelismo tra il coraggio delle protagoniste del romanzo, in cui leagiscono quali padrone del loro destino e le, che grazie ain, cercano attraverso il lavoro indi ritrovare un proprio ruolo, riappropriandosi di un rapporto con se stesse e con il mondo esterno. “Succedere a se stessi è l'imperativo di ciascuno di noi – ha detto Sauro Pellerucci alle detenute dei due ...

