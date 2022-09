La Regina Elisabetta II è morta (Di giovedì 8 settembre 2022) , purtroppo è arrivato l’annuncio ufficiale, dopo una giornata di attese e tensioni È morta Elisabetta II, la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Aveva 96 anni. Il decesso si è verificato oggi, giovedì 8 settembre. Qualche ora prima i medici si erano detti preoccupati circa le sue condizioni di salute e hanno chiamato a raccolta tutti i suoi familiari che si sono precipitati al castello di Balmoral, in Scozia, dove Elisabetta si trovava per le sue vacanze estive. I giornalisti della Bbc, che ha cambiato tutta la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta, sono tutti vestiti in nero, come richiede il protocollo. Secondo quanto riportano numerosi media ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) , purtroppo è arrivato l’annuncio ufficiale, dopo una giornata di attese e tensioni ÈII, ladel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Aveva 96 anni. Il decesso si è verificato oggi, giovedì 8 settembre. Qualche ora prima i medici si erano detti preoccupati circa le sue condizioni di salute e hanno chiamato a raccolta tutti i suoi familiari che si sono precipitati al castello di Balmoral, in Scozia, dovesi trovava per le sue vacanze estive. I giornalisti della Bbc, che ha cambiato tutta la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della, sono tutti vestiti in nero, come richiede il protocollo. Secondo quanto riportano numerosi media ...

