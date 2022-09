La Regina Elisabetta è morta? Cosa succede adesso (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta II è morta? Preoccupano le sue condizioni di salute, gravissime ormai da diversi mesi. La voce che giunge sui social è quella relativa alla sua morte ma si tratta di una notizia ancora da confermare. Tuttavia plausibile. Oggi è giunta una nota da parte del Palazzo che informava sulle preoccupanti condizioni della Regina, molto gravi. I medici hanno espresso preoccupazioni e consigliato che rimanesse sotto stretto controllo nella sua residenza di Balmoral, il Castello situato nella zona dell’Aberdeenshire, in Scozia. I dottori hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, si leggeva nella nota divulgata. Il Principe Carlo con la consorte Camilla sono partiti immediatamente alla volta di Balmoral per incontrare la monarca. Subito dopo è giunta la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) LaII è? Preoccupano le sue condizioni di salute, gravissime ormai da diversi mesi. La voce che giunge sui social è quella relativa alla sua morte ma si tratta di una notizia ancora da confermare. Tuttavia plausibile. Oggi è giunta una nota da parte del Palazzo che informava sulle preoccupanti condizioni della, molto gravi. I medici hanno espresso preoccupazioni e consigliato che rimanesse sotto stretto controllo nella sua residenza di Balmoral, il Castello situato nella zona dell’Aberdeenshire, in Scozia. I dottori hanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, si leggeva nella nota divulgata. Il Principe Carlo con la consorte Camilla sono partiti immediatamente alla volta di Balmoral per incontrare la monarca. Subito dopo è giunta la ...

