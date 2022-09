La regina Elisabetta è gravissima, i quattro figli al suo capezzale (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta in gravi condizioni di salute. Il Regno Unito è al momento in apprensione visto l’aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta. La conferma arriva da Buckingham Palace. La regina d’Inghilterra era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. Oggi le sue condizioni si sono aggravate e la famiglia si è riunita a palazzo al suo capezzale. Come sta la regina Elisabetta? “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”. Quasta la comunicazione ufficiale dal palazzo. La corte precisa che Sua Maestà resta “a riposo a Balmoral” e che i suoi familiari più stretti, ... Leggi su sicilia.news (Di giovedì 8 settembre 2022) Lain gravi condizioni di salute. Il Regno Unito è al momento in apprensione visto l’aggravamento delle condizioni della 96enne. La conferma arriva da Buckingham Palace. Lad’Inghilterra era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale. Oggi le sue condizioni si sono aggravate e la famiglia si è riunita a palazzo al suo. Come sta la? “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori dellahanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”. Quasta la comunicazione ufficiale dal palazzo. La corte precisa che Sua Maestà resta “a riposo a Balmoral” e che i suoi familiari più stretti, ...

