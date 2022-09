La BBC sceglie di cambiare programmazione per fornire aggiornamenti live sulla salute della regina Elisabetta

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 8 settembre 2022) Come sta? Questa è la domanda che il mondo intero – online, offline e in televisione – si sta ponendo in questo momento. La portataquestione la restituisce anche un monitoraggio degli hashtag su Twitter che, mentre scriviamo questo pezzo, vedono salire parole come London Bridge, #QueenElizabeth, Buckingham Palace, William, Her MaJesty con un numero di contenuti condivisi nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di tweet. Il punto centrale è lo stato diche, da questa mattina, è peggiorato tanto da richiedere il ricovero all’ospedale Balmoral. Testate e televisioni del Regno Unito seguono la vicenda da vicino e restituiscono, in questi minuti, notizie relative a tutti i familiari (compresi Harry e Meghan) che ...