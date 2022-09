Il Lecce gioca e corre ma il gol non arriva, novità in attacco contro il Monza (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Lecce domenica affronterà il Monza, in palio 3 punti importantissimi per cercare di dare una piccola prima svolta stagionale. La squadra di Baroni gioca bene e corre, ma il gol fatica ad arrivare. Tanti i complimenti ricevuti finora, ma pochi punti e altrettante reti. Al momento è il peggior attacco della Serie A, insieme L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inter Monza 1-0: decide l’amichevole il figlio d’arte Carboni Probabili formazioni Monza-Salernitana, Serie B L’Empoli pareggia e rimane in testa, il riepilogo di B Lecce-Heerenveen 0 a 0, diretta tv in chiaro Antenna Sud e streaming gratis? Dove vedere l’amichevole 18.30 Live ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildomenica affronterà il, in palio 3 punti importantissimi per cercare di dare una piccola prima svolta stagionale. La squadra di Baronibene e, ma il gol fatica adre. Tanti i complimenti ricevuti finora, ma pochi punti e altrettante reti. Al momento è il peggiordella Serie A, insieme L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Inter1-0: decide l’amichevole il figlio d’arte Carboni Probabili formazioni-Salernitana, Serie B L’Empoli pareggia e rimane in testa, il riepilogo di B-Heerenveen 0 a 0, diretta tv in chiaro Antenna Sud e streaming gratis? Dove vedere l’amichevole 18.30 Live ...

