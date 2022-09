cmdotcom : #Galatasaray, le prime parole di #Icardi: 'Un anno qui, poi si vedrà' -

... dal canto loro vivono un momento tutt'altro che felice: solo 2 punti nelle5 giornate di ... quando in Champions League chiuse al primo posto il girone davanti a, PSV e Lazio. ...Con l'arrivo in città del Pocho Lavezzi , che avrà un ruolo da opinionista per AmazonVideo e ... Ci viene inoltre confermato l'appuntamento per il prossimo allenamento col: giovedì 8 ... Galatasaray, le prime parole di Icardi: 'Un anno qui, poi si vedrà' Mauro Icardi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore del Galatasaray. Il bomber di Rosario è sbarcato ieri sera a Istanbul ...La presenza di Dries Mertens al 'Maradona' per Napoli-Liverpool non è di certo passata inosservata. L'attaccante belga non voleva mancare alla prima degli azzurri in Champions nel corso di una notte c ...