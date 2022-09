Elisabetta, l’Italia e la grande amicizia con Re Giorgio (Di giovedì 8 settembre 2022) La nota irrituale di Buckingham Palace sulle gravi condizioni di salute nel primo pomeriggio. Il primo ministro che lascia il parlamento durante il dibattito. I parenti che corrono al Castello di Balmoral, anche il “ribelle” Harry ma senza la moglie Meghan. I giornalisti delle televisioni britanniche, a partire dalla BBC, che cambiano gli abiti per indossarne di neri come prevede il protocollo. Il cartello “Oggi niente cerimonia del cambio della guardia” fuori da Buckingham Palace. Poi, alle 19.30 italiane, la triste notizia data da Buckingham Palace: Elisabetta II, nata Elizabeth Alexandra Mary, 96 anni, da oltre 70 anni regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, è morta. Il suo è stato il secondo regno più lungo della storia, dietro solo a quello del Re Sole, Luigi XIV di Francia, salita al trono a 5 anni. ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) La nota irrituale di Buckingham Palace sulle gravi condizioni di salute nel primo pomeriggio. Il primo ministro che lascia il parlamento durante il dibattito. I parenti che corrono al Castello di Balmoral, anche il “ribelle” Harry ma senza la moglie Meghan. I giornalisti delle televisioni britanniche, a partire dalla BBC, che cambiano gli abiti per indossarne di neri come prevede il protocollo. Il cartello “Oggi niente cerimonia del cambio della guardia” fuori da Buckingham Palace. Poi, alle 19.30 italiane, la triste notizia data da Buckingham Palace:II, nata Elizabeth Alexandra Mary, 96 anni, da oltre 70 anni regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth, è morta. Il suo è stato il secondo regno più lungo della storia, dietro solo a quello del Re Sole, Luigi XIV di Francia, salita al trono a 5 anni. ...

