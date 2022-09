Elisabetta | dal ‘Queen speech’ ad Ascot | tutti gli appuntamenti saltati

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Tutto il Regno Unito, e non solo, in ansia per la regina. Da luglio, ricorda il Guardian, è al castello di Balmoral, dove due giorni fa c’è stato il passaggio di consegne tra Boris Johnson e Liz Truss. Nei mesi scorsi problemi di mobilità hanno costretto la sovrana a rinunciare a diversi. A maggioha dovuto rinunciare a pronunciare il consueto’s, il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Il principe Carlo ha fatto le veci della madre. Poi, sempre il principe Carlo anche per il Royal. L’ultimo appuntamento a cui ha rinunciato la sovrana, 96 anni, è stato un incontro virtuale del Privy Council, il Consiglio privato di Sua Maestà, previsto per ieri sera, ma rinviato. L'articolo ...