Elezioni: Letta, 'scelta del 25 sia ben ponderata, accompagnerà il Paese per 5 anni' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Rispetto a quelli che dicono 'chiunque vinca si rifaranno le cose come in questa legislatura, conta poco il risultato elettorale' io non la penso così. La politica vuol dire che i cittadini decidono e i cittadini il 25 prenderanno una decisione in una direzione o nell'altra e sarà quella che per 5 anni accompagnerà il Paese. Per questo penso debba essere ben ponderata". Lo ha detto Enrico Letta a Confcommercio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - "Rispetto a quelli che dicono 'chiunque vinca si rifaranno le cose come in questa legislatura, conta poco il risultato elettorale' io non la penso così. La politica vuol dire che i cittadini decidono e i cittadini il 25 prenderanno una decisione in una direzione o nell'altra e sarà quella che per 5il. Per questo penso debba essere ben". Lo ha detto Enricoa Confcommercio.

Ruffino_Lorenzo : Letta esagera su quanti seggi può prendere il centrodestra. Il suo appello sul voto utile, inoltre, poggia su basi… - LaStampa : Enrico Letta: “Contro la destra siamo soli. No al presidenzialismo, è una scorciatoia populista” - Adnkronos : #Elezioni, Renzi: 'Letta si vergogna di aver fatto l'accordo con Di Maio e Fratoianni, quindi cerca di buttarla in… - lucat1674 : ....DI CENTRO-DESTRA CHE DOPO E' DESTTRA, GIA DAL PROSSIMO 25 SETTEMBRE E PER IL VERO VOSTRO BENE (VE LO DICO IO CH… - call_the_kernel : RT @bilotti_anna: Enrico #Letta definisce il #Rosatellum “la peggiore legge elettorale di sempre”. Ovvero una legge imposta dal PD per impe… -