Elezioni, l'appello di Del Mese: "Chiedo ai candidati di essere trasparenti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Questa la dichiarazione-appello dell'avv. Antonio Del Mese, candidato di Azione – Italia Viva – Calenda alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Campania 2-U03: Da Wikimafia, enciclopedia libera e gratuita sul fenomeno mafioso: il tema "mafia" non è mai al primo posto nell'agenda politica, disattenta ed incapace di assicurare verità e giustizia ai tanti familiari delle vittime innocenti delle mafie, e in particolare sulle Stragi di Capaci e Via D'Amelio. Secondo un'indagine di SWG dello scorso luglio, il 64% degli italiani trova insufficiente l'impegno dello Stato contro la mafia, tanto che il 54% individua nella complicità tra mafia e pezzi di Stato la causa della morte di Falcone e Borsellino. E se il 51% è convinto che il fenomeno mafioso sia ancora un problema concreto, che può essere sconfitto, il 41% ...

