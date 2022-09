Cos’è l’operazione London Bridge e cosa succede in caso di morte della Regina Elisabetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Il protocollo che il governo britannico deve adottare in caso di morte della Regina Elisabetta II è denominato “London Bridge”. Le condizioni della Regina sembrano essere peggiorate. Il black out dei social Se Elisabetta II non dovesse farcela tra i documenti previsti per l’operazione London Bridge vi è anche un black out sui social media. Il sito di Buckingam Palace sarà sostituito da una pagina nera con una breve frase che dichiara la morte della sovrana e anche tutti gli altri siti del governo britannico avranno un banner nero. Tutto resterà fermo. Niente verrà pubblicato se non fosse di estrema urgenza. I primi a essere informati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 settembre 2022) Il protocollo che il governo britannico deve adottare indiII è denominato “”. Le condizionisembrano essere peggiorate. Il black out dei social SeII non dovesse farcela tra i documenti previsti pervi è anche un black out sui social media. Il sito di Buckingam Palace sarà sostituito da una pagina nera con una breve frase che dichiara lasovrana e anche tutti gli altri siti del governo britannico avranno un banner nero. Tutto resterà fermo. Niente verrà pubblicato se non fosse di estrema urgenza. I primi a essere informati ...

