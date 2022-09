Cosa sono i sistemi anti-aerei Vampire che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina (Di giovedì 8 settembre 2022) Piccoli, economici, facilmente trasportabili e mai usati prima sul campo di battaglia. Le munizioni costano circa 27mila dollari l'una e potrebbero fare la differenza nella guerra dei droni sui cieli ucraini Leggi su wired (Di giovedì 8 settembre 2022) Piccoli, economici, facilmente trasportabili e mai usati prima sul campo di battaglia. Le munizioni costano circa 27mila dollari l'una e potrebbero fare la differenza nella guerra dei droni sui cieli ucraini

raffaellapaita : È tempo di bilanci: dopo quasi un anno di amministrazione Gualtieri la città di #Roma NON ha svoltato. E’ ferma lì.… - martaottaviani : Da anni, tengo la temperatura in casa a 18 gradi. Non sono ancora morta e non ho patito il freddo. Temperatura trop… - ignaziocorrao : I finanziamenti pubblici delle maggiori economie mondiali all’industria fossile sono aumentati di 335 miliardi in u… - sottonella : @Muraa____ -ma non sono così fiduciosa, ceh 50/50, posso superarlo come non posso, io spero solo di entrare in grad… - marilen17218672 : @feyra66 @Antonel98579292 @Laurell87082640 Nel mio caso la cosa è più grave ???????…xkè lui se riesco a farlo girare… -