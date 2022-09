Collegio di Garanzia | multiproprietà | il 21 settembre si discuterà il ricorso De Laurentiis

(Di giovedì 8 settembre 2022) Siil 21alle 14:30 ildi Aurelio e Luigi Decontro la norma della Figc che impone alle società di risolvere i casi di. Ildidello Sport analizzerà nuovamente il tutto: finora i giudici endofederali hanno bocciato le richieste dei ricorrenti. La Federcalcio nel frattempo, ha posticipato l’entrata in vigore della norma alla stagione 2028/2029. SportFace.

