Borsa | Milano sale con banche | vola Unicredit | Tim e Mps ko

(Di giovedì 8 settembre 2022) Seduta in rialzo per Piazza Affari, che alza la testa nella parte finale di seduta in scia a Wall Street e sulla corsa delle, i cui conti economici beneficeranno dei rialzi dei tassi della Bce. ...

Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,55 miliardi di euro, in rialzo del 9,47% rispetto ai precedenti 1,41 miliardi di euro. È stata all'insegna della volatilità la reazione dei mercati europei alla decisione della Bce di incrementare i tassi di 75 punti base, il maggiore da quando esiste l'Euro.