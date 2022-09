Benevento, ecco ‘Zaino Sospeso’: un aiuto alle famiglie in difficoltà (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si svolgerà da domani Venerdì 9 a Lunedì 12 Settembre 2022, presso il Centro Solidale Bene Attivi in Piazza Enrico Maria Fusco 6/7 Benevento l’iniziativa “ZAINO SOSPESO”, una sorta di banco di solidarietà della cancelleria ideato per sostenere le famiglie meno abbienti, nelle spese scolastiche e permettere a tutti i bambini di andare a scuola con un corredo scolastico completo e adeguato. La raccolta di solidarietà, promossa per il primo anno dalla “CONSULTA DELLE DONNE” del Comune di Benevento con la collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali , i “Lions Club Benevento host” e il coordinamento della “Proloco Samnium di Benevento” , vede impegnati volontari che inviteranno i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria. Hanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si svolgerà da domani Venerdì 9 a Lunedì 12 Settembre 2022, presso il Centro Solidale Bene Attivi in Piazza Enrico Maria Fusco 6/7l’iniziativa “ZAINO SOSPESO”, una sorta di banco di solidarietà della cancelleria ideato per sostenere lemeno abbienti, nelle spese scolastiche e permettere a tutti i bambini di andare a scuola con un corredo scolastico completo e adeguato. La raccolta di solidarietà, promossa per il primo anno dalla “CONSULTA DELLE DONNE” del Comune dicon la collaborazione dell’Assessorato ai Servizi Sociali , i “Lions Clubhost” e il coordinamento della “Proloco Samnium di” , vede impegnati volontari che inviteranno i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria. Hanno ...

