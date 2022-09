Superbonus 110% verso lo sblocco dei fondi: la misura discussa in Senato. In 11mila chiedono la proroga con una petizione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Superbonus 110%, si va verso lo sblocco dei fondi anche se è tutto ancora incerto. La misura è arrivata in Senato per essere discussa ed intanto online avanza una petizione per chiedere appunto lo sblocco. Superbonus 110% verso lo sblocco dei fondi: la misura discussa in Senato Il Superbonus 110% corre verso lo sblocco dei fondi. La misura è arrivata in Senato per essere discussa come dichiarato dal Senatore del Movimento 5 Stelle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022), si valodeianche se è tutto ancora incerto. Laè arrivata inper essereed intanto online avanza unaper chiedere appunto lolodei: lainIlcorrelodei. Laè arrivata inper esserecome dichiarato dalre del Movimento 5 Stelle ...

GianniGirotto : #superbonus 110: sta per iniziare seduta di Commissione, per discutere emendamenti superbonus. M5S non ritira gli e… - Mov5Stelle : ? Il Superbonus 110%, attraverso la cedibilità dei crediti d'imposta, è riuscito a stimolare l'edilizia e tutti i s… - Mov5Stelle : Superbonus 110%. Una misura che fa rima con crescita, aumento del Pil, creazione di migliaia di posti di lavoro, co… - RomanUsaj : RT @GianniGirotto: #superbonus 110: sta per iniziare seduta di Commissione, per discutere emendamenti superbonus. M5S non ritira gli emenda… - ermannofaccio : Superbonus 110%: la carica dei 5.000 per lo sblocco della cessione dei crediti edilizi @LavoriPubblici -