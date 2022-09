Simeone | «Ho sempre desiderato arrivare qui e avere un’occasione | l’ho avuta e non ho sbagliato»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Al termine di Napoli-Liverpool 4-1, ai microfoni di Prime Video l’attaccante del Napoli, Giovanni, il Cholito. «Avevo 14 anni quando mi sono tatuato il simbolo della Champions sul braccio, il mio sogno èstato giocare la Champions, 12 anni dopo sono qua, ho fatto questo tatuaggio per il sogno che avevo,fin qua, fare un gol e baciare questo pallone, è stato emozionante. Fin da piccolo hosognato questo momento, ho lottato tanto perqua, ora ci sono, non c’è tanto da dire, sono emozionato». «Il gol? Lo sapevo che sarebbe arrivato, ero pronto, hovolutofin qua a giocare almeno un minuto ede per fortuna non ...