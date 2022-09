Sicilia, sondaggio Noto: Schifani avanti tutta, per Letta si profila un’altra Caporetto: i dati dei candidati (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come la giri la giri, i sondaggi di qualunque istituto di ricerca si stanno rivelando una débacle per Letta. Il Pd si distacca sempre più dalla vetta rappresentata da Fratelli d’Italia. Ma la probabile Caporetto potrebbe essere ancora più pesante se aggiungiamo un altro dato: il sondaggio sulla Sicilia. Che potrebbe rendere ancora più rovinosa la giornata del 25 settembre per la sinistra tutta. Sicilia, sondaggio Noto: Schifani avanti con il 42 per cento dei consensi A mettere angoscia al Nazareno sono infatti le rilevazioni che arrivano dall’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi sulle intenzioni di voto dei Siciliani. Risultati resi noti da Bruno Vespa durante la puntata di Porta a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come la giri la giri, i sondaggi di qualunque istituto di ricerca si stanno rivelando una débacle per. Il Pd si distacca sempre più dalla vetta rappresentata da Fratelli d’Italia. Ma la probabilepotrebbe essere ancora più pesante se aggiungiamo un altro dato: ilsulla. Che potrebbe rendere ancora più rovinosa la giornata del 25 settembre per la sinistracon il 42 per cento dei consensi A mettere angoscia al Nazareno sono infatti le rilevazioni che arrivano dall’Istituto DemoscopicoSondaggi sulle intenzioni di voto deini. Risultati resi noti da Bruno Vespa durante la puntata di Porta a ...

