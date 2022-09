(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ha accusato l’di aver orchestrato il massiccio attacco cibernetico che ha colpito, lo scorso 15 luglio, i sistemi di informazione del Paese. Per questo, deciso, come annunciato dallo stesso premier Edi Rama, di rompere “con effetto immediato lecon la Repubblica islamica dell’”. LA VERSIONE DI TA Rama ha dichiarato che quanto successo “non è stato un intervento di gruppi della criminalità organizzata cibernetica, ma un’aggressione statale. E un’approfondita inchiesta, ha portato alla luce prove inconfutabili che questa aggressione è stata sponsorizzata dall’, impegnando nell’attacco contro l’, quattro gruppi, tra cui uno dei più famigerati del terrorismo cibernetico internazionale, autore di ...

GabrieleCarrer : RT @formichenews: Rotte le relazioni diplomatiche Albania-Iran, già tese dal 2014 ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ?? - GabrieleCarrer : Cosa c’è dietro lo scazzo diplomatico di oggi tra Iran e Albania - formichenews : Rotte le relazioni diplomatiche Albania-Iran, già tese dal 2014 ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ??… - bista92 : RT @ANSANuovaEuropa: Albania: attacco cyber,rotte relazioni diplomatiche con Iran - ANSANuovaEuropa : Albania: attacco cyber,rotte relazioni diplomatiche con Iran -

Agenzia ANSA

Sull'export di grano, Putin è tornato a lanciare minacce: "Dovremo cambiare ledel grano, ... "Recentemente si sono verificati cambiamenti tettonici nell'intero sistema delle...Ho ossae soffro di emicrania cronica, ma non ho mai sentito un dolore del genere. Ero ... Ma dove i dati - nonostante l'opacità delleministeriali - parlano, vedi le complicanze da ... Albania: attacco cyber,rotte relazioni diplomatiche con Iran - Altre News - Nuova Europa Voli che, ha detto Bolla, 'potranno anche essere incrementati, così come non si esclude che Trapani torni ad essere base Ryanair' Una conferenza stampa che aveva come oggetto la presentazione delle ro ...Airbus sta collaborando con l'operatore elicotteristico giapponese Hiratagakuen per sviluppare servizi avanzati di mobilità aerea nella regione del Kansai ed oltre. Si tratta di un'aggiunta fondamenta ...