fisco24_info : Riscaldamenti,?ecco quando si potranno accendere nelle 6 zone: La stretta sui tempi di accensione degli impianti te… - News24_it : Riscaldamenti,?ecco quando si potranno accendere nelle 6 zone La stretta sui tempi di accensione degli impianti ter… - ComunicareSalut : Crisi energia. Ecco il piano d’emergenza del Governo. Giù le temperature dei riscaldamenti. Ma ospedali e strutture… - SanremoAncheNoi : RT @ECicletta: Italia a tavola: Piano risparmi di gas e riscaldamenti: ecco cosa cambia per bar, ristoranti e alberghi - ECicletta : Italia a tavola: Piano risparmi di gas e riscaldamenti: ecco cosa cambia per bar, ristoranti e alberghi -

Il Mite ha pubblicato il regolamento per "realizzare da subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia". Tra le misure previste: - ...Stretta sui: cosa cambia In particolare, il dm disporrà che 'i valori indicati all'articolo 3, comma 1, del dpr n.74/2013 sono ridotti di 1°C (17°C +/ - 2°C di tolleranza per gli ...(Adnkronos) – Ridurre subito i consumi di gas in Italia per arginare i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi provenienti dalla Russia il prossimo inverno. Questo l’obiettivo ...La stretta sui tempi di accensione degli impianti termici è quasi nulla per l’arco alpino mentre è più consistente per i comuni con climi più caldi ...