PSG Juventus, Messi delude: «Sembra limitarsi al compito» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prestazione al di sotto della sufficienza per Lionel Messi contro la Juventus Nel 2-1 contro la Juventus, tra le fila del PSG ha deluso la prestazione di Lionel Messi. Per La Gazzetta dello Sport è l'argentino il peggiore tra i parigini con un 5,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Perché in serate come questa ti aspetti lo show degno di uno da 7 Palloni d'oro. Sembra limitarsi al compitino. E questo non è da Messi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

