Presentazione Iphone 14: come seguire l'evento Apple (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora poche ore l'evento Apple inizierà con la Presentazione Iphone 14 e tanto altro Appuntamento per oggi 7 settembre, alle 10 ora di San Francisco (le nostre 19.00). l'evento di settembre avrà di nuovo un pubblico in presenza, ma sarà ancora possibile seguirlo in streaming attraverso direttamente dall nostra pagina: Anticipazioni evento Apple Il nuovo Iphone 14 Nessun dubbio che ci sarà un nuovo Iphone. O meglio, una nuova famiglia: sempre quattro modelli, ma solo due dimensioni dello schermo (6.1 e 6.7 pollici), invece che tre com'è successo negli ultimi anni. Analisti ed esperti sembrano tutti concordi: non ci sarà un Iphone 14 mini, quindi il catalogo dovrebbe contare due modelli standard e due Pro, rispettivamente ...

