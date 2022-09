Premio GammaDonna | le sette imprenditrici più innovative

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Dai protocolli di comunicazione wireless sottomarina ai prodotti ad alte prestazioni per la nuova frontiera spaziale. Dall'intelligenza artificiale in simbiosi con il lavoro dei traduttori, alla ...

... Chiara Petrioli - WSense (Roma) a contendersi - dal palco del più grande evento italiano sulla tecnologia, l'Italian Tech Week - ilper l'imprenditoria femminile innovativa venerdì ...... Claudia Persico " Persico Group [Nembro - BG], Chiara Petrioli " WSense [Roma] a contendersi " dal palco del più grande evento italiano sulla tecnologia, l'Italian Tech Week " il... Premio Gammadonna, ecco le 7 imprenditrici italiane campionesse d'innovazione - Ildenaro.it Dai protocolli di comunicazione wireless sottomarina ai prodotti ad alte prestazioni per la nuova frontiera spaziale. Dall'intelligenza artificiale in simbiosi con il lavoro dei traduttori, alla piatt ...I 'biglietti' per partecipare all'evento sono gratuiti. E disponibili fino a esaurimento posti. Basta iscriversi sulla piattaforma della conference ...