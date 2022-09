Ossigeno quasi finito per le banche russe Vtb getta la spugna

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Potere delle sanzioni. Mentre il mondo si interroga ancora sull’efficacia o meno delle misure occidentali contro la Russia che ha invaso l’Ucraina, i fatti sembrano certificare l’impatto non banale sull’economia e la finanza della Federazione. Il ventre molle dell’ex Urss sono le, senza le quali il Cremlino non può coprire quella parte di spesa e investimenti dove gas e petrolio non arrivano a finanziare le uscite. Ora, il sistema del credito russo è pressoché congelato, ovvero riesce a prestare e scambiare denaro solo dentro i confini nazionali, ma non all’estero. Questo, per stessa ammissione del numero due della Banca centrale russa, Dimitry Tulin, ha eroso inevitabilmente gli attivi delle grandi, evaporati nella misura di 25 miliardi di dollari. Ma c’è di più. L’impossibilità di realizzare margini al di fuori dalla Russia, ha spinto ...