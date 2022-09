Navalny, 'in cella di punizione per la 4/a volta in un mese' (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'oppositore numero uno di Putin, Alexei Navalny, in carcere per accuse ritenute evidentemente di matrice politica, ha annunciato di essere stato mandato in una cella di punizione per la quarta volta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'oppositore numero uno di Putin, Alexei, in carcere per accuse ritenute evidentemente di matrice politica, ha annunciato di essere stato mandato in unadiper la quarta...

