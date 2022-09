Napoli | Zielinski | “Abbiamo dominato e battuto il Liverpool”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La cosa più importante è averquesta partita. E’ stata perfetta,vinto contro un avversario di prima fascia“. Lo ha detto Piotra Sky dopo il successo delsulanche con una sua doppietta. “Siamo contenti – afferma – sappiamo che però siamo solo all’inizio del girone e ci sono altre partite difficili da giocare.sotto tono? Non so se il potevano fare qualcosa di più, guardo la nostra partita, oggi siamo riusciti a vincere contro grandi campioni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PrimeVideoIT : Il POKER del Napoli, la DOPPIETTA di Zielinski. CLA-MO-RO-SO allo Stadio Diego Armando Maradonaaaaaaaaaaa ????… - SkySport : NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’… - anperillo : Contro il #Liverpool è stato uno dei #Napoli più belli di sempre. I primi 45 minuti sono da cineteca ??. Bravissimo… - sportli26181512 : Napoli-Liverpool 4-1, le pagelle della Champions League: Notte da favola in Champions League per gli azzurri di Luc… - Enzolott : RT @PrimeVideoIT: Il POKER del Napoli, la DOPPIETTA di Zielinski. CLA-MO-RO-SO allo Stadio Diego Armando Maradonaaaaaaaaaaa ???? #PrimeVideo… -

Doppietta di, gol di Anguissa e Simeone: prestazione splendida degli azzurri Iltravolge il Liverpool per 4 - 1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo A di Champions League . Allo ...Ha invece ottenuto un risultato più roseo di qualsiasi aspettativa il, che al Maradona ha ... A segnare sono stati Anguissa, Simeone e, che ha fatto doppietta nel secondo tempo. In ...NAPOLI - Grazie alla doppietta di Zielinski e ai gol di Anguissa e Simeone, il Napoli ha battuto il Liverpool con un netto 4-1, regalandosi una notte da urlo. Il tecnico Luciano Spalletti, in panchina ...L'uomo della vittoria, che apre e chiude le danze si chiama Piotr Zielinski: «La cosa più importante è la vittoria della squadra contro un avversario così forte, ...